У Каїрі тисячі людей збираються на антипрезидентську акцію протесту

30 червня виповнюється рік як Мохаммед Мурсі перебуває на посаді президента Єгипту.

Противники президента вважають його перебування на посаді нелегітимним. Вони звинувачують Мурсі у нездатності вирішити економічні проблеми країни та проблеми з безпекою громадян.

Прихильники пана Мурсі також планують провести акції.

У п'ятницю, 28 червня, під час зіткнень між прибічниками та противниками президента у Єгипті загинуло три особи, серед яких один американець.

Вашингтон закликав американців утриматися від поїздок до Єгипту. Влада Великої Британії просить своїх громадян "уникати усіх демонстрацій та зібрань великих груп людей". Про ситуацію в Єгипті своїх громадян повідомила Франція.

Петиція про вибори

Протестувальники незадоволені політикою президента та руху "Брати-мусульмани".

Опозиція зібрала понад 22 мільйони підписів з вимогою проведення дострокових виборів президента. Усіх, хто підписався під петицією, закликали вийти на недільний протест у Каїрі.

Збір підписів організував громадський рух Tamarod ("Повстання"), який об'єднав ліберальні та світські опозиційні групи, зокрема Національний фронт порятунку.

Але у протестах беруть участь і багато простих мешканців Єгипту, яким не подобається політика Мохаммеда Морсі.

Протестувальники планують пройти маршем від площі Тахрір до президентського палацу.

Ханан Бакр спеціально приїхав з міста Дубай, де він мешкає, щоб взяти участь у недільній акції протесту.

"Я сподіваюся залишатися на вулиці, поки не буде повалено режим "Братів-мусульман", - сказав він.

Кровопролиття

Виступаючи у Південно-Африканській Республіці, президент США Барак Обама закликав "усі сторони переконатися, що вони не будуть причетні до насильства і що поліція та військові продемонструють належну стриманість".

"Ми б хотіли бачити, що опозиція та президент Мурсі проведуть більш конструктивну розмову про розвиток країни", - сказав президент США.

У п'ятницю в Александрії під час штурму штаб-квартири "Братів-мусульман" загинуло двоє людей, один з яких - американець.

Американець, який в Єгипті навчав дітей англійської та удосконалював арабську, загинув від ножових поранень, коли знімав на телефонну камеру заворушення.

Ще один чоловік, за повідомленням - журналіст, загинув у Порт-Саїді, коли в натовпі демонстрантів спрацював вибуховий пристрій. Ще п'ятеро людей поранено.

Раніше цього тижня президент Мурсі запропонував опозиції діалог, однак його опоненти не погодилися.

У своїй промові з нагоди року перебування на посаді пан Мурсі визнав, що допустився деяких "помилок", і запропонував опонентам сказати своє слово при внесенні поправок до нової конституції.

Однак він також застеріг тих, хто, за його словами, готує проти нього змову і намагається "саботувати" демократію.

Мохаммеда Мурсі обрали президентом Єгипту у 2012 році. Він став першим президентом ісламістом. Минулорічні вибори були визнані чесними та справедливими.

Перший рік його президентства був затьмарений політичними неспокоєм та розвалом економіки.

ВВС Україна