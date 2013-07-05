Новий Папа Римський канонізує Івана Павла II
16:10, 05 липня 2013Світ
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Прес-служба Ватикану повідомила, що Папа Римський Франциск зробить двох своїх попередників святими.
Папа формально підтвердив друге чудо Папи Івана Павла II з Польщі, який очолював Римо-католицьку церкву 27 років до 2005 року.
Папа Франциск також возведе до рангу святих Йоана XXIII, хоча за його молитви не відбулося другого чуда.
Йоан XXIII був Папою Римським у 1950-60-х роках.
Він скликав Другий Ватиканський собор, на якому було ухвалено низку важливих рішень щодо модернізації церкви. Зокрема, впровадження богослужіння національними мовами разом із латинською мовою та відкритіша позиція у стосунках із некатоликами.
Очікується, що канонізація відбудеться до кінця цього року, але ніякої конкретної дати поки не озвучено.
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