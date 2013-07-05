Новий Папа Римський канонізує Івана Павла II

Папа формально підтвердив друге чудо Папи Івана Павла II з Польщі, який очолював Римо-католицьку церкву 27 років до 2005 року.

Папа Франциск також возведе до рангу святих Йоана XXIII, хоча за його молитви не відбулося другого чуда.

Йоан XXIII був Папою Римським у 1950-60-х роках.

Він скликав Другий Ватиканський собор, на якому було ухвалено низку важливих рішень щодо модернізації церкви. Зокрема, впровадження богослужіння національними мовами разом із латинською мовою та відкритіша позиція у стосунках із некатоликами.

Очікується, що канонізація відбудеться до кінця цього року, але ніякої конкретної дати поки не озвучено.

ВВС Україна