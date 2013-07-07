Очевидці вибуху поїзда у Канаді кажуть, що він влетів у місто, як у страшному кіно

Поїзд, що перевозив нафтопродукти, зійшов з рейок, внаслідок чого кілька цистерн вибухнуло.

За попередніми даними, одна людина загинула, тисячі евакуйовано, пошкоджені десятки будівель у місті.

Поліція здійнює пошуки десятків людей, які зникли безвісти.

Компанія, якій належав поїзд, каже, що він стояв на запасних коліях в очікуванні зміни екіпажу, але із невідомих причин покотився із пагорба у напрямку міста Лак-Мегантік.

Люди розповідають, що поїзд в'їхав у місто на досить великій швидкості.

"Як в кіно"

Пожежа, що виникла внаслідок вибуху, триває вже понад добу. Її гасять 120 пожежників, частина з яких прибули із прикордонних районів США.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що близько ста людей вважаються зниклими безвісти.

"Ми вже підтвердили смерть однієї людини, але очікуємо, що жертв буде більше", - заявив речник місцевої поліції.

Очевидці розповідають, що на момент аварії, яка сталася у суботу увечері, у центрі міста гуляло багато людей.

Бернар Теберг, який у той момент сидів на літній терасі одного з кафе, розповідає, що йому пощастило втекти, але він стурбований долею тих, хто був всередині.

"Це було, як у кіно. Але усе це відбувалося насправді", - розповів він агенції Associated Press.

"Був спалах, машина, припакована поруч, підлетіла і впала прямо біля мене. Я щосили кинулася навтьоки", - розповідає інша очевидиця події.

Люди кажуть, що вибух зруйнував практично увесь центр міста. "Коли ти бачиш, що центр нашого міста майже повністю зруйнований, ви зрозумієте, що ми зараз тільки й думаємо про те, як нам жити далі", - сказала мер міста Коллет Рой-Ларош.

Цистерни відірвалися

Монреальська компанія "Maine & Atlantic", власник поїзда, каже, що у його складі було 5 локомотивів та 73 цистерни із нафтою. Він стояв на стоянці за сім кілометрів від міста.

Голова компанії Едвард Бурхарт, якого цитує CBC, запевняє, що машиністи, які пішли ночувати у готель, поставили поїзд на гальма "правильно".

Однак цистерни якимось чином від'єдналися від локомотива і покотилися у місто. Вони зійшли з рейок, після чого кілька вибухнуло.

Повідомляють, що нафта потрапила також у річку Клод'єр, тому мешканців сусідніх міст, якими вона протікає, застерігають не використовувати воду.

Також в околицях розгорнули мобільні лабораторії, які слідкують за рівнем забрудненості повітря.

Місто Лак-Мегантік, в якому мешкає близько шести тисяч людей, розташоване недалеко від кордону із американськими штатами Вермонт та Мен.

ВВС Україна