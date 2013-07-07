Путін: Єгипет знаходиться на порозі громадянської війни

"Сирія вже охоплена громадянською війною, як не сумно, і Єгипет рухається в тому ж напрямку. Хотілося б, щоб єгипетський народ уникнув цієї долі", - сказав Путін, який перебуває з робочим візитом в Астані, пише РІА Новости.

На тему: Прихильники армії витіснили "Братів-мусульман" з центру Каїра

Як повідомляв УНІАН, єгипетські військові усунули від посади чинного досі президента країни Мухаммеда Мурсі. Він разом з лідером впливового мусульманського руху "Брати мусульмани" Мухаммедом Бадіа були заарештовані.

Прихильники і противники таких дій військових зібралися в різних районах Каїра. У місті почалися справжні вуличні бої.

6 липня опозиційні демонстранти, що влаштувалися на площі Тахрір намагалися зупинити прихильників екс-президента і "Братів мусульман" біля мосту в центрі міста 6 жовтня.

У хід з обох сторін пішли камені і піротехніка, кийки і холодну зброю. Під час зіткнень чулися постріли з вогнепальної зброї. Після завершення заворушень у центрі міста з'явилася військова бронетехніка, яку противники Мурсі зустрічали із захопленням.

Єгипетські військові зайняли позиції біля телецентру, будівлі МЗС, ключових мостів через Ніл.