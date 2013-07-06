Прибічники армії витіснили "Братів-мусульман" з центру Каїра

Раніше ісламісти, натхнені промовою Мухаммеда Бадіа на вулиці Рабіа аль-Адавія в районі Мадінат-Наср, попрямували в центр столиці звільняти від своїх супротивників площу Тахрір і будівля телецентру. Однак наразилися на опір прихильників єгипетської армії і ліберальної опозиції, які почали підтягуватися з різних районів столиці та передмістя.

У Каїрі розгорнулися справжні вуличні бої. Демонстранти з площі Тахрір намагалися зупинити "Братів" біля мосту 6 жовтня. У хід з обох сторін пішли каміння й піротехніка, палиці й холодна збра. Під час зіткнень чулися постріли з вогнепальної зброї.

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Після завершення зіткнень у центрі міста з'явилася військова бронетехніка, яку противники Мурсі вітали із захопленням.

Єгипетські військові зайняли позиції біля телецентру, будівлі МЗС, ключових мостів через Ніл, передає з Каїра кореспондент РІА "Новости".