У Китаї не витримали і заарештували водія, який побив 300 своїх авто
21:45, 05 липня 2013Світ
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У Китаї заарештований водій, який навмисно розбивав свій автомобіль понад 300 разів, аби отримувати страхові виплати.
42-річний водій влаштовував ДТП в години пік у місті Шеньчжень.
Ймовірно, він підкуповував механіка, аби той завищував вартість збитку, заподіяного автомобілю. Це дозволяло заповзятливому водієві претендувати на десятки тисяч доларів компенсації.
Автомобіліста викрила страхова компанія, яка вирішила, що кількість ДТП за участю цього водія, є підозріло великою.
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