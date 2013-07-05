У Китаї не витримали і заарештували водія, який побив 300 своїх авто

42-річний водій влаштовував ДТП в години пік у місті Шеньчжень.

Ймовірно, він підкуповував механіка, аби той завищував вартість збитку, заподіяного автомобілю. Це дозволяло заповзятливому водієві претендувати на десятки тисяч доларів компенсації.

Автомобіліста викрила страхова компанія, яка вирішила, що кількість ДТП за участю цього водія, є підозріло великою.

ВВС Україна