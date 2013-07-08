Мега-катастрофа у Канаді: загиблих вже п'ятеро, зниклих безвісти - десятки (відео)

У канадській провінції Квебек триває розслідування обставин великої залізничної катастрофи, у якій вибухнули цистерни з нафтою. За останніми підтвердженими даними, загиблих - п'ятеро.

Катастрофа сталася у суботу в центрі міста Лак-Мегантік у східній частині Квебеку. За офіційною інформацією, потяг з 70 товарних вагонів знаходився на стоянці на узгір’ї. Машиніста не було на місці, коли потяг почав рухатися вниз по схилу до міських кварталів, повідомляє радіо «Свобода».

Місцева влада повідомляє про кілька десятків зниклих безвісти і побоюється, що число жертв може збільшитися.