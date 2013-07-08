ЗМІ: Парк Гезі у Стамбулі закрили через три години після відкриття

Про це передає РІА Новости з посиланням на сайт видання Hurriyet Daily News.

Акції протесту почалися в Стамбулі e кінці травня через рішення влади вирубати парк Гезі в районі Таксим і побудувати на його місці торгово-розважальний комплекс у рамках реконструкції одноіменної площі. Протести переросли в хвилю виступів проти політики прем'єр-міністра Тайіпа Ердогана. Парк був закритий для відвідувань з 15 червня.

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Раніше в понеділок влада міста оголосила про відкриття парку, в який 6 липня намагався прорватися натовп демонстрантів, після чого поліція застосувала сльозогінний газ. Парк був відкритий сьогодні протягом трьох годин, після чого поліція знову вивела з нього людей.

Як відзначає видання, очікується, що сьогодні на вулиці Стамбула знову вийдуть протестувальники.