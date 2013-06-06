Ердоган стоїть на своєму: Парк у Стамбулі перебудують за планом

Таку заяву він зробив під час візиту до Тунісу. Зараз пан Ердоган повертається до Туреччини, скоротивши своє турне Північною Африкою.

Протести почали наростати після того, як поліція спробувала витіснити активістів, які захищали парк Ґезі від забудовників.

Демонстранти в Стамбулі, Анкарі та інших містах закликають прем'єра, який працює вже третій термін, піти у відставку.

Вони звинувачують уряд пана Ердогана в авторитаризмі і намаганні нав'язати світській державі консервативні ісламські цінності.

Під час заворушень померло щонайменше четверо людей, тисячі поранено і сотні арештовано.

Пан Ердоган вважає протести недемократичними.

Відбуваючи у понеділок з серією візитів до країн Північної Африки, прем'єр-міністр прогнозував, що протести закінчаться до його повернення на батьківщину.

Але напередодні його повернення поліція в столиці Анкарі застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників, які звели барикади і підпалили їх. Заворушення також відбулися в місті Тунджелі.

Раніше цього тижня заступник прем'єра Булент Аріч попросив вибачення за насильницькі дії поліції під час першого протесту та зустрівся з представниками демонстрантів.

Заворушення почалися з сидячого страйку проти плану уряду перебудувати парк Ґезі поблизу площі Таксім у Стамбулі. Після того, як поліція спробувала прогнати демонстрантів сльозогінним газом, страйк переріс у сутички.

Протестувальники кажуть, що цей парк - одна з небагатьох зелених зон, які залишилися в центральному Стамбулі.

Однак раніше цього тижня пан Ердоган сказав, що проект відновлення на цьому місці військових бараків оттоманської епохи втілять у життя згідно з задумом.

ВВС Україна