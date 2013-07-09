Генсек ООН просить подарувати Сирії «місяць миру»

Як передає РІА «Новости», про це йдеться у заяві глави всесвітньої організації.

"Я закликаю кожну військову частину регулярних військ і Вільної сирійської армії, кожного, хто тримає в руках зброю, припинити бої і подарувати цей місяць миру в якості загального дару своєму народу - і зробити це у всій Сирії", - заявив Пан Гі Мун.

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Визнаючи, що деякі вважатимуть цей заклик нереальним, він висловив упевненість в тому, що сирійський народ має право просити про це у тих, хто від його імені веде боротьбу.

"Я очікую, що цей заклик до припинення по всій країні насильства на час Рамадану буде розглянуто з усією серйозністю усіма сторонами", - підкреслив генсек. При цьому він також закликав звільнити всіх утримуваних конфліктуючими сторонами осіб, які не є військовополоненими.

Конфлікт у Сирії не припиняється з березня 2011 року і забрав життя, за даними глави ООН, вже 100 тисяч осіб.