Спостерігачі фіксують системні порушення при голосуванні в Росії

Центрвиборчком Росії визнав, що на виборах депутатів Держдуми, що проходять в неділю, зафіксовані порушення. Про це, повідомляє РІА "Новости" , заявив представник ЦВК Євген Колюшин.

За його словами, відмічені випадки, коли громадян завозять на виборчі ділянки автобусами. Про таке, зокрема, повідомляє Незалежний інформаційний центр "Голос виборів", організований громадською організацією "Голос". Як повідомляє "Эхо Москвы" , ця організація вже зафіксувала більше тисячі порушень під час голосування по країні. Зокрема, за інформацією "Голосу", в Уфі на 377-у виборчу ділянку привели кількасот вишикуваних студентів Башкирського аграрного університету з відкріпними посвідченнями. Студентів супроводжувала людина, яка відмічала присутніх по прізвищах.

Повідомляють про порушення і представники партій. Так, керівник виборчого штабу Компартії Іван Мельников заявив, що спостерігачі від КПРФ зафіксували порушення виборчого законодавства в багатьох регіонах країни. "Одне з таких порушень зафіксоване в Уфі на виборчій ділянці номер 189. Люди заходять на цю ділянку, забирають бюлетень для голосування і, не опускаючи його в урну, виходять на вулицю, де стоїть автобус "Башенерготранс". Люди заходять в цей автобус, що вони там роблять, ми не знаємо, і потім виходять і прямують до виборчих урн, куди кидають свої бюлетені", - заявив Мельников журналістам.

Крім того, за його словами, масове вкидання бюлетенів зафіксоване на різних ділянках в Мордовії. "Їх вкидають пачками, приблизно по 15-20 штук в кожній", - сказав Мельников. Також, за його твердженням, в Анапі (Краснодарський край) на виборчій ділянці вивішений зразок бюлетеня з галочкою, проставленою напроти назви певної партії.

Лідер петербурзького партсписку СПС Леонід Гозман, слова якого наводить Фонтанка.Ру , розповів, що на двох виборчих ділянках в Приморському районі міста зникло близько 200 бюлетенів.

Про численні порушення в ході виборів повідомляють також спостерігачі від партії "Яблуко". Як розповів "Эху Москвы" член "Яблука" Олексій Табалов, в Челябінську організована додаткова ділянка, де можуть голосувати люди без реєстрації. "Там стоїть натовп з вісімсот осіб, урна не опечатана, в кабінці для голосування перебуває людина, яка фотографує всіх, хто голосує", - повідомив Табалов.

За даними Газети.ру , у Владикавказі вже призначено переголосування на двох ділянках, оскільки на них помилково видали бюлетені людям, що не мають права голосувати.

У Єкатеринбурзі виборець демонстративно зірвав печатку з урни. Його затримали, правоохоронні органи вирішують, притягати його до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Тим часом інтернет-видання Избранное.info повідомляє, що кореспондент цього видання подав скарги до петербурзької міської виборчої комісії та до прокуратури з приводу підготовки фальсифікації голосування на кількох виборчих ділянках. Як пише "Избранное.info", його кореспондент упровадився в групу людей, які мали проголосувати за певну партію на кількох ділянках. На кожній з цих ділянок було мінімум по одному членові виборчкому, який був "у курсі", учасників акції він мав розпізнати по наклейках в паспорті. Кореспондент подав відповідні скарги до міської виборчої комісії і прокуратури.

Лента.ру