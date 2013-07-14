У Туреччині сталися масштабні зіткнення демонстрантів із поліцією

Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі.

На тему: У Туреччині нагородили поліцейських, які відзначилися при придушенні демонстрацій

У Стамбулі близько тисячі протестувальників намагалися вийти на площу Таксім, проте були зупинені в районі бульвару Істікляль. Як уточнює Deutsche Welle, на підходах до площі Таксім демонстрантів і супроводжуючих їх журналістів атакували люди з дерев`яними палицями в руках - імовірно, прихильники прем`єр-міністра Реджепа Тайїпа Ердогана, повідомляє «Лента.ру» з посиланням на «Франс Прес».

В Анкарі, за повідомленнями турецьких блогерів, близько 100 чоловік дастали поранення в результаті дій поліції в парку Кюгюль. Основні дії в турецькій столиці, за даними РІА «Новости», розгорталися на проспекті Кеннеді і вулиці Дікмен. Близько тисячі протестувальників збудували там барикади з будівельного сміття, проте після півночі вони були зруйновані поліцейською технікою.

За деякими даними, черговий виток протестної активності пов`язаний з тим, що турецька поліція почала арешти організаторів опозиційних акцій.

Акції протесту проти уряду Ердогана почалися в Туреччині наприкінці травня 2013 року. Опозиція звинувачує прем`єр-міністра в авторитаризмі та нав`язуванні ісламської ідеології. Ердоган назвав маніфестантів «терористами, мародерами, неробами і п`яницями». На розгін демонстрацій були кинуті поліцейський спецназ і жандармерія.