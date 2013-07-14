У Китаї жінку вбило струмом під час розмови по iPhone
17:09, 14 липня 2013Світ
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Місцева поліція повідомила, що жінка дійсно загинула в результаті удару струмом, але не підтвердила, що причиною її загибелі став саме смартфон.
У Китаї iPhone вбив жінку / Фото: euroradio.fm
Родичі 23-річної китаянки стверджують, що вона загинула від удару струмом нібито після того, як намагалася відповісти на дзвінок на своєму iPhone, який в той момент заряджався, повідомляє в неділю агентство РІА Новости за інформацією Сіньхуа.
"Я сподіваюся, що Apple Inc. зможе дати нам пояснення", - заявила сестра загиблої.
Місцева поліція повідомила, що жінка справді загинула в результаті удару струмом, але не підтвердила, що причиною її загибелі став саме смартфон.
Корпорація Apple, зі свого боку, висловила співчуття родині загиблої і заявила, що "шкодує про нещасний випадок". Apple також пообіцяла розслідувати інцидент і співпрацювати зі слідством.
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