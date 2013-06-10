Apple представила нову iOS 7 для iPhone і iPad

Apple змінила інтерфейс операційної системи: перемалювавши іконки додатків, зробивши їх більш «плоскими», і задіяла в ОС новий шрифт і нові шпалери.

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Також допрацьовані деякі програми, в тому числі «Погода» (у ній з'явилася анімація), «Календар», «Повідомлення», «Пошта», «Фото» та «Ігровий центр», повідомляє Lenta.ru.

Основний екран iOS тепер вміє реагувати на нахили апарату і відображає відповідну анімацію. До складу системи увійшов «Центр управління» (Control Center) - він надає доступ до найбільш популярних налаштувань. Apple допрацювала технологію багатозадачності. Тепер ОС вміє відслідковувати, які програми використовуються рідше, а які - частіше, і відповідним чином розставляє пріоритети.

Оновився браузер Safari: у ньому з'явилися інструменти «батьківського контролю», поле «розумного пошуку» і новий режим перегляду вкладок.

Операційна система iOS (раніше - iPhone OS) випускається з 2007 року. Вона використовується в смартфонах iPhone, плеєрах iPod touch і планшетах iPad. Apple заявила, що продала в цілому 600 мільйонів пристроїв на iOS.