У Росії знайшли тіло відомого адвоката і телеведучого Бориса Тарасова

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу столичного главку МВС.

"О 21.30 на службу "02" надійшло повідомлення про те, що з квартири в будинку на Проспекті миру доноситься підозрілий запах. Співробітники МВС і МНС розкрили двері і виявили тіло (чоловіка)", - сказали у прес-службі.

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Співробітники поліції встановлюють обставини події.

Джерело агентства в правоохоронних органах уточнило, що тіло пролежало в квартирі близько семи днів. Однак пізніше СК РФ заявив, що на думку судмедексперта, тіло пролежало у квартирі близько двох-трьох тижнів.

За словами джерела, померлий - адвокат Борис Олексійович Тарасов, 1952 року народження. Він належав до Адвокатської палати Москви, як зазначено в реєстрі на сайті об'єднання, і з 2005 року вів передачу "Суд іде" на телеканалі "Росія".

За даними lenta.ru, Борис Тарасов народився в Томську в 1952 році. Закінчивши в 1975 році юридичний факультет Томського державного університету, він почав працювати в органах прокуратури, дослужившись до посади слідчого з особливо важливих справ при генеральному прокурорі РФ.

Тарасов брав участь у розслідуванні справи ГКЧП. З 1993 по 1995 рік він був старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ у Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС РФ. Потім Тарасов почав займатися адвокатською практикою, і з 2001 року перебував у колегії «Адвокатська палата».

Тарасов відомий телеглядачам як суддя з телешоу «Суд іде», яке виходило на каналі «Росія» з 2005 року.