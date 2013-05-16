Директора фірми Корнацького знайшли мертвим у полі

Про це повідомив Корнацький, кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайськ, Миколаївська обл.) від ВО “Батьківщина”, де ЦВК не змогла встановити результати виборів, - інформує Українська правда.

Дзируна було знайдено мертвим сьогодні о 6-й ранку в полі, і обставини його смерті поки не з’ясовані.

"Він поїхав учора ввечері, залишивши вдома мобільний телефон, який завжди брав із собою і сьогодні вранці, коли кинулися його шукати, знайшли його в полі. Біля службового автомобіля мертвим. Це вся інформація, яка в мене сьогодні є", - розповів Корнацький.

"Я думаю, що це інсульт", - сказав екс-кандидат в депутати.

Він припустив, що смерть Дзируна може бути непрямим чином пов’язана з тиском на нього і підприємство.

Корнацький нагадав, що головний бухгалтер підприємства Людмила Нікіткіна, яка має ішемічну хворобу серця, вже 10 місяців утримується в тюрмі.

Крім того, за словами Корнацького, місцеві органи влади отримали вказівку повністю знищити його підприємство.

"Ви можете собі уявити, як почувається директор цього підприємства. Він щодня жив у очікуванні того, що до нього прийдуть у будь-який час. Останнім часом він говорив, що до нього телефонують якісь люди і щось від нього хочуть. Що саме - він обіцяв розповісти під час зустрічі. Але ми так і не зустрілися", - розповів Корнацький.