ООН: У світі йде інформаційна війна

Таку впевненість висловив сьогодні на прес-конференції в Женеві генеральний секретар Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) Хамадун Туре. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

"На жаль, в світі йде інформаційна війна. Я б хотів, щоб її не було, але вона є, - сказав глава спеціалізованої установи ООН. - Я говорив минулого тижня з одним послом, і він мені сказав: "Я не розумію, чому європейці так здивовані, ми всі це робимо".

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При цьому генсек МСЕ не сумнівається, що і його електронна пошта відкрита для спецслужб. "Було б нерозумно думати, що моя електронна переписка не відстежується", - сказав Туре, на думку якого світ радикально змінився, і з новими викликами в інтернеті країни можуть боротися лише спільно.

"У світі більше немає суперсили. У кіберпросторі все вирішує людський мозок. Одні з найбільш шкідливих вірусів створювалися на ноутбуках вартістю менше тисячі доларів", - зауважив глава МСЕ.

"Ми повинні діяти спільно, це - новий порядок. Це зовсім не так, як у випадку з ядерною зброєю, коли все визначається технологіями, знаннями, інфраструктурою та інвестиціями, тут все по-іншому", - підкреслив Туре.