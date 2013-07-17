Через чуму у Росії хочуть взяти на облік усіх свиней

«Міністр сільського господарства Росії Микола Федоров повідомив, що з урахуванням розвитку епізоотичної ситуації, пов'язаної з розповсюдженням африканської чуми свиней, вважає за доцільне і необхідне внести до Федерального Закону «Про особисте підсобне господарство» зміни: норму про добровільний облік тварин в особистих підсобних господарствах змінити на обов'язковий порядок», - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, пропонується доповнити цей закон статтею «Ведення особистого підсобного господарства під час виникнення епізоотій», в якій прописати норми, обов'язкові для виконання у випадках загрози розповсюдження заразливих, зокрема особливо небезпечних хвороб.

На тему: У Росії біля кордону з Україною зафіксували африканську чуму свиней

Міністр також запропонував внести зміни до Федерального Закону «Про поліцію», що надають право проникнення співробітникам поліції у житлові приміщення, в інші приміщення, що належать громадянам і організаціям, у разі загрози виникнення і розповсюдженні епізоотій.

У Мінсільгоспі пропонують ввести додаткові підстави для проведення позапланової перевірки при введенні обмежувальних заходів і карантину.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з початку року зафіксовано 52 вогнища африканської чуми свиней (АЧС).

У понеділок, 15 липня, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Іван Бісюк повідомив журналістам, що рішення про заборону транзиту зерна з Російської Федерації через виявлення в деяких регіонах цієї країни спалахів ящуру і африканської чуми свиней буде ухвалено найближчими днями.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС безпечна.