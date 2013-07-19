У Москві на акції за Навального затримано близько 150 людей (відео)

Більшість правопорушників було відпущено після профілактичної розмови в поліції, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на правоохоронні органи.

Акція на підтримку опозиціонера Навального пройшла у четвер ввечері біля Держдуми РФ в центрі Москви. За різними оцінками, в заході брало участь від 4 до 6 тис. людей.

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"Поліція затримала близько 150 активних учасників акції, яких було доставлено у відділи для розгляду. Більшість із затриманих було відпущено після проведення профілактичної розмови", - сказало джерело.

Суд у Кірові засудив опозиціонера, кандидата на пост мера Москви Навального до 5 років ув’язнення в колонії загального режиму, його було узято під варту в залі суду.