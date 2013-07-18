У центрі Москви на акцію на підтримку Навального вийшли кілька тисяч людей

У центрі Москви, за даними правоохоронних органів, зібралися близько 2,5 тис. прихильників Олексія Навального (за свідченнями очевидців і журналістів, їх набагато більше).

Як передає ІТАР-ТАРС, опозиціонери прийшли в район Манежної площі і вишикувалися вздовж готелю "Москва" і "Національ", а також Держдуми РФ.

Присутні намагалися перекрити Тверську, Охотний ряд і Мохову вулицю. Проте поліція швидко відновила рух.

При цьому повідомляється, що поліцейські затримують найбільш активних демонстрантів.

Як повідомив представник прес-служби главку МВС Москви, співробітники поліції "офіційно попередили і продовжують попереджати прийшли на акцію про те, що у разі порушення громадського порядку вони будуть затримуватися і притягуватися до відповідальності згідно з чинним законодавством".

Сьогоднішня акція не санкціонована владою, зазначає агентство.

На місці проведення акції побував начальник главку МВС Москви Анатолій Якунін, - повідомляє РІА Новости. Він протягом кількох хвилин спілкувався з підлеглими, а потім поїхав. У прес-службі московської поліції цю інформацію не коментують.

Як повідомляв УНІАН, Ленінський суд Кірова сьогодні, 18 липня, засудив російського опозиціонера Навального до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму у справі про розкрадання майна Кіровського обласного державного унітарного підприємства (КОГУП) «Кіровліс».

Навального взяли під варту в залі суду. Прокуратура оскаржила арешт Навального і просить відпустити його під підписку про невиїзд. 17 липня Навальний зареєстрований кандидатом на посаду мера Москви.