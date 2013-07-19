У Греції протестувальники закидали міністра охорони здоров'я пляшками
У Греції протестувальники напали на міністра охорони здоров'я під час його візиту до лікарні.
Протестувальники напали на міністра охорони здоров'я Греції Адоніса Георгіадіса під час його візиту до лікарні "Аттікон".
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт "Прото тема", в міністра кидали пляшки з водою і вдарили по обличчю.
Протестувальники зібралися у будівлі лікарні задовго до запланованого візиту міністра, заявивши, що його поява небажана. Коли міністр приїхав, група людей атакувала його - Георгіадіса штовхали, били, за словами свідків, його ударили по шиї. Поліцейські, які чекали на приїзд міністра, зуміли вивести його з натовпу протестувальників. Після інциденту міністр, як і планувалося, поговорив з лікарями і персоналом лікарні, які вибачилися за те, що сталося.
Георгіадіс в інтерв'ю радіостанції "Віма" сказав, що чекає від всіх політичних сил засудження нападу. За його словами, ця акція не відображає думки всіх працівників лікарень, а за насильством стоять конкретні політичні сили.
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Напад не пов'язаний з претензіями у галузі охорони здоров'я - люди кричали знамените гасло громадянської війни "ЕАМ - ЕЛАС - Мелігалас", заявив офіційний представник уряду Сімос Кедікоглу, на думку якого, за нападом може стояти коаліція ліворадикальних сил СІРІЗА. Кедікоглу назвав неприйнятними гасла громадянської війни і закликав засудити насильство всі партії, віддані демократії.
Національно-визвольний фронт (ЕАМ) і Народно-визвольна армія Греції (ЕЛАС) в роки Другої світової війни воювали з окупантами і колабораціоністами. У Мелігаласі на Пелопоннесі в 1944 році відбулися бої ЕАМ-ЕЛАС з охоронними батальйонами, набраними з колабораціоністів. Тоді загинули кількасот людей.
Політичне протистояння в Греції загострилося після ухвалення пакету законів, що передбачають нові заходи економії і звільнення тисяч держслужбовців. У парламенті депутати від опозиції так різко критикували ініціативи влади, що представники уряду назвали їх заяву "гаслами громадянської війни".