У Греції протестувальники закидали міністра охорони здоров'я пляшками

Протестувальники напали на міністра охорони здоров'я Греції Адоніса Георгіадіса під час його візиту до лікарні "Аттікон".

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт "Прото тема", в міністра кидали пляшки з водою і вдарили по обличчю.

Протестувальники зібралися у будівлі лікарні задовго до запланованого візиту міністра, заявивши, що його поява небажана. Коли міністр приїхав, група людей атакувала його - Георгіадіса штовхали, били, за словами свідків, його ударили по шиї. Поліцейські, які чекали на приїзд міністра, зуміли вивести його з натовпу протестувальників. Після інциденту міністр, як і планувалося, поговорив з лікарями і персоналом лікарні, які вибачилися за те, що сталося.

Георгіадіс в інтерв'ю радіостанції "Віма" сказав, що чекає від всіх політичних сил засудження нападу. За його словами, ця акція не відображає думки всіх працівників лікарень, а за насильством стоять конкретні політичні сили.

На тему: Учасники страйку у Греції планують заблокувати парламент

Напад не пов'язаний з претензіями у галузі охорони здоров'я - люди кричали знамените гасло громадянської війни "ЕАМ - ЕЛАС - Мелігалас", заявив офіційний представник уряду Сімос Кедікоглу, на думку якого, за нападом може стояти коаліція ліворадикальних сил СІРІЗА. Кедікоглу назвав неприйнятними гасла громадянської війни і закликав засудити насильство всі партії, віддані демократії.

Національно-визвольний фронт (ЕАМ) і Народно-визвольна армія Греції (ЕЛАС) в роки Другої світової війни воювали з окупантами і колабораціоністами. У Мелігаласі на Пелопоннесі в 1944 році відбулися бої ЕАМ-ЕЛАС з охоронними батальйонами, набраними з колабораціоністів. Тоді загинули кількасот людей.

Політичне протистояння в Греції загострилося після ухвалення пакету законів, що передбачають нові заходи економії і звільнення тисяч держслужбовців. У парламенті депутати від опозиції так різко критикували ініціативи влади, що представники уряду назвали їх заяву "гаслами громадянської війни".