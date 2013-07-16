Учасники страйку у Греції планують заблокувати парламент

Цілий вівторок у Греції не працював транспорт, банки, лікарні та держустанови. Греків обурала нова урядова реформа, яка передбачає подальші скорочення у держсекторі в обмін на отримання наступного траншу допомоги у майже 7 млрд євро, пише Euronews.

На тему: ЗМІ: ЄС дав Греції ще один шанс

Як планується, близько 12,5 тисячі працівників будуть переведені у так званий "резерв": їм буде дано 8 місяців, за які вони мусять знайти собі іншу роботу. Після закінчення цього терміну працівників звільнятимуть.

До кінця року перед загрозою звільнення можуть опинитися 25 тисяч людей. Відповідний законопроект депутати розглядатимуть у середу ввечері. Греки збираються блокувати будівлю парламенту.