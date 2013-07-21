Bank of Cyprus розділять на два банки

Уряд Кіпру на переговорах з представниками трійки кредиторів досяг принципової угоди про розділення Bank of Cyprus на комерційний банк і банк нерухомості, повідомляє РІА "Новости".

За інформацією агентства, перший банк працюватиме як звичайна фінансова установа, а у другий будуть передані 22 великих проекти землеустрою і борги підприємств, які не в змозі погасити свої кредити. Як повідомляється, трійка очікує від кіпрської сторони пропозиції, як можна буде передати активи і майно від комерційного банку до банку нерухомості, і подробиці угоди. За даними ЗМІ, тимчасовий керівник банку Христос Соротос напередодні на зустрічі з представниками трійки заявив, що реорганізація Bank of Cyprus має завершитися до 30 вересня. Санація банку продовжується, а найближчим часом очікується звіт аудиторської компанії KPMG, на підставі якого будуть ухвалені рішення щодо остаточного списання з незастрахованих депозитів.

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Як повідомляв УНІАН, Центральний банк Кіпру ухвалив рішення про повний продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банку Bank of Cyprus (обидві структури представлені в Україні). Реорганізація банків проходить з березня, коли на острові вибухнула фінансова криза. Після завершення санації Bank of Cyprus фінансова влада країни ослаблять обмеження на рух капіталу.