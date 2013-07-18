Експерт каже, що після кіпрської кризи різко зріс товарообіг України і Беліза

"У нас зараз різко зріс товарообіг з Белізом. Неймовірно різко. Беліз б'є рекорди, там неймовірне зростання. Я так розумію, що частина бізнесу пішла (З Кіпру. - ВВС Україна.) туди. Так що в нас бізнесмени доволі швидко перелаштовуються", - сказав експерт.

Він також припустив, що після кризи на Кіпрі бізнес, який раніше працював через ту країну, розділиться на дві категорії і продовжить працювати або через такі держави, як Австрія, Нідерланди, Ірландія, або через Беліз і Кайманові острови.

Експерт додав, що криза на Кіпрі стала символом завершення епохи первинного накопичення капіталу.

4 липня парламент ухвалив вцілому урядовий законопроект, який передбачає ратифікацію конвенції з Кіпром про запобігання подвійному оподаткуванню.

ВВС України