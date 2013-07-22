Через чуму росіянам загрожує заборона на розведення свиней

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві сказав віце-прем'єр-міністр РФ Аркадій Дворкович на нараді в глави уряду Дмитра Медведєва.

«Пропонується ввести заборону на розведення і утримання свиней в організаціях усіх форм власності, що не дотримуються заходів біологічного захисту, - фактично це особисті підсобні господарства й невеликі господарства», - сказав Дворкович.

За його словами, для цього буде потрібно заміщення відповідних робочих місць новими робочими місцями, підтримка інших видів діяльності в цих господарствах, тобто розведення інших видів худоби або підтримка рослинництва.

Він зазначив, що такі заходи вже застосовуються у низці регіонів, але процес відбувається повільно й не відповідає темпам поширення захворювання.

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«На загальну думку, це потрібно робити в найкоротші терміни», - підкреслив Дворкович.

Віце-прем'єр зазначив, що також необхідно впровадити систему відстеження руху тварин і тваринницької продукції територією країни та під час експорту. Окрім цього, буде вжито заходи із забою диких кабанів у заповідниках і заказниках із метою не допустити поширення АЧС.

У свою чергу, Медведєв зазначив, що заборона на розведення й утримання свиней в особистих підсобних господарствах є «дуже чутливою темою».

«Зрозуміло, що дуже часто, на жаль, джерело поширення зарази знаходиться саме там», - сказав він і додав, що потрібно буде допомогти населенню знайти інший рід діяльності.

«Хоча об'єктивності заради треба визнати, що в усьому світі, звичайно, такими справами, як утримання й виробництво свиней, займаються великі господарства, саме внаслідок того, що є дуже небезпечні захворювання, які створюють проблеми для тваринництва загалом», - сказав Медведєв.

При цьому він підкреслив, що на середину липня в РФ зафіксовано 55 вогнищ АЧС.

Як повідомляв УНІАН 18 липня, міністерство сільського господарства РФ через поширення АЧС запропонувало ввести обов'язковий облік тварин в особистих підсобних господарствах.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Тварин із підозрілим захворюванням знищують. Для людини АЧС безпечна.