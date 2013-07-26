Американські військові вимагають модернізувати ядерні бомби

Про це, як повідомляє Defense News, заявив глава Стратегічного командування збройних сил США генерал Роберт Келер. За його словами, така необхідність викликана тим, що більшість ядерних систем озброєння виготовлені більше 20 років тому.

Найбільш пріоритетним напрямком, на думку Келера, є модернізація та продовження строків служби ядерних авіаційних вільнопадаючих бомб B61, розроблених в 1950-х і вироблених в 1960-х роках. Ці боєприпаси є основною зброєю стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit і вони ж стануть основною зброєю перспективних дальніх бомбардувальників NGB.

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За словами Келера, модернізація B61 дозволить не тільки зробити боєприпаси більш надійними і продовжити їх термін служби, а й використовувати їх на перспективних винищувачах F-35 Lightning II і модернізованих бомбардувальниках B-2.

Натомість, за оцінкою низки урядових організацій, модернізація ядерного арсеналу - справа дорога і не обов'язкова, оскільки вона спрямована проти загрози, якої не передбачається щонайменше десять років. За оцінкою Агентства національної ядерної безпеки, на модернізацію бомб B61 необхідно більше восьми мільярдів доларів, зауважує Лента.ру.