В Україні випробували унікальну протитанкову зброю (фото)

На полігоні під Києвом пройшли успішні випробування нової вітчизняної розробки - протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) «Корсар», який не має аналогів у світі. Про це газеті "Сегодня" розповіли генконструктор профільного КБ «Луч» Олег Коростельов і гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Сергій Громов.

««Корсар »призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні - танків, БТРів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей - дотів, вертольотів, безпілотників», - прокоментував присутній на випробуваннях розробник комплексу Олег Коростельов.

Дальність стрільби нового ПТРК - до 2,5 км, тобто вдвічі більше, ніж у гранатомета РПГ, причому ракета, що летить по лазерному променю, керована.

На тему: Українські гвинтівки найбільше купують США, а кулемети - Туреччина

«Корсар» - комплекс нового покоління, і його повна розробка буде завершена вже цього року, - сказав Сергій Громов. - Ми будемо першими, хто запропонує ринку готовий комплекс такого рівня. Поки аналогів у «Корсара» немає, хоча відповідні розробки за кордоном ведуться. По ряду параметрів він перевершує комплекси провідних світових виробників».

Маса української ракети в контейнері - 13,5 кг, що на 2,5 кг менше американського аналога. Температурний діапазон застосування від -40 до +60° C. Американські ж і ізраїльські комплекси не розраховані на роботу нижче -20 ° C. Наш «Корсар» легкий - ракета вистрілюється з плеча, її потужності достатньо для знищення практично всіх існуючих видів бронетехніки, а керованість забезпечує до 100% ураження цілі. Вартість «Корсара», як повідомили військові експерти, втричі нижча, ніж у зарубіжних конкурентів - близько $ 130 тисяч, а ракети - вчетверо ($ 20 тис.).