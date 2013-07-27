У Єгипті всю ніч тривали вуличні бої: близько 120 осіб загинули

Приблизно 120 осіб стали жертвами зіткнень демонстрантів із силами МВС у районі площі Рабіа аль-Адавія в столиці Єгипту в ніч на суботу, 27 липня, повідомив інтернет-сайт руху "Брати-мусульмани" із посиланням на головлікаря розташованого на площі польового госпіталю.

Як передає РІА «Новости», постраждали, за цими даними, близько 4,5 тисяч осіб.

Рух назвав те, що сталося на Рабіа аль-Адавія, "масовим знищенням людей". За інформацією очевидців, під час зіткнень у прилеглих до площі районах був відключений телефонний зв'язок, не працював Інтернет, люди не могли додзвонитися в швидку й повідомити про те, що відбувається.

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26 липня в різних містах Єгипту проходили масові акції як прихильників армії, так і співчуваючих ісламістам на чолі з рухом "Братів-мусульман". На вулиці по всій країні, за даними військових, вийшли близько 35 мільйонів осіб. Зіткнення й заворушення почалися пізно ввечері й тривали всю ніч. Найбільш запеклі вуличні бої прихильників ісламістів із поліцією відбулися в Каїрі та Александрії. У МВС заявили, що поліція застосовувала лише сльозогінний газ, а вогнепальну зброю використовували цивільні особи.