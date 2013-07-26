У Єгипті тривають масові демонстрації та сутички, є загиблі (фото)
В Олександрії дві людини загинули в сутичках прихильників і противників поваленого президента Єгипту Мухаммеда Мурсі.
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, обставини загибелі демонстрантів поки неясні.
Під час сутичок 19 осіб постраждали, багато з них отримали вогнепальні поранення. У той же час, станом на 21:20 за Києвом користувачі Твіттер почали поширювати інформацію про п'ять загиблих.
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Сьогодні в Єгипті прихильники і противники армії проводять акції як на підтримку військових під гаслом "Ні тероризму", так і з вимогою свободи для Мурсі і з осудом "військового перевороту".
Нагадаємо, армія Єгипту 3 липня відсторонила ісламіста Мурсі від влади, призупинила дію конституції і доручила голові Конституційного суду на перехідний період виконувати обов'язки голови держави.
За даними ЗМІ, в даний час Мурсі утримується на одному з об'єктів єгипетських збройних сил.