Брати-мусульмани заявляють про 200 загиблих протестувальників
"Брати-мусульмани" заявляють про загибель понад 200 людей у Каїрі, МОЗ підтверджує загибель 29.
Сайт руху "Брати-мусульмани" повідомляє про загибель понад 200 людей у районі Рабіа аль-Адавія і вулиці ан-Насер у Каїрі під час нічних зіткнень із поліцією. Згідно з даними польового госпіталю, ще 4,5 тисячі поранено.
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Водночасчас, Міністерство хорони здоров'я Єгипту підтвердило загибель 29 людей, ще 650, згідно з офіційними даними, постраждали, передає РІА «Новости».
У ніч на суботу, 27 липня, в каїрському районі Рабіа аль-Адавія сталося зіткнення демонстрантів і сил безпеки. Поліція запевняє, що застосовувала лише сльозогінний газ, тоді як цивільні використовували вогнепальну зброю. Лідери ісламістів, навпаки, говорять про "масове знищення" мирних демонстрантів.