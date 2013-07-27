Брати-мусульмани заявляють про 200 загиблих протестувальників

15:27, 27 липня 2013
Світ
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"Брати-мусульмани" заявляють про загибель понад 200 людей у Каїрі, МОЗ підтверджує загибель 29.

МОЗ Єгипту підтвердило смерть 29 осіб / Фото: skynewsarabia.com

Сайт руху "Брати-мусульмани" повідомляє про загибель понад 200 людей у районі Рабіа аль-Адавія і вулиці ан-Насер у Каїрі під час нічних зіткнень із поліцією. Згідно з даними польового госпіталю, ще 4,5 тисячі поранено.

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Водночасчас, Міністерство хорони здоров'я Єгипту підтвердило загибель 29 людей, ще 650, згідно з офіційними даними, постраждали, передає РІА «Новости».

У ніч на суботу, 27 липня, в каїрському районі Рабіа аль-Адавія сталося зіткнення демонстрантів і сил безпеки. Поліція запевняє, що застосовувала лише сльозогінний газ, тоді як цивільні використовували вогнепальну зброю. Лідери ісламістів, навпаки, говорять про "масове знищення" мирних демонстрантів.

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