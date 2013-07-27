Святкування річниці хрещення Русі докотилося до Лондона

Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства України у Великій Британії.

Представники української громади зібралися на урочистому мітингу біля пам’ятника Володимиру Великому поблизу Посольства України. З привітальним словом перед учасниками заходу виступили Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Володимир Хандогій та представник Української Православної Автокефальної Церкви у Лондоні о.Євген.

«1025 років тому наші предки зробили свій перший свідомий цивілізаційний вибір у бік європейських цінностей, приєднавшись до християнського світу», - зазначив Хандогій. За його словами, «сьогодні Україна підтверджує цей вибір, ставлячи за мету курс на євроінтеграцію. Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» стане логічним кроком у цьому напрямку».

Посол України підкреслив, що наша держава покладає великі надії на успішне проведення саміту, який підтвердить намір України залишатися у європейській сім’ї.

Пам'ятник Володимиру Великому у Лондоні роботи скульптора українського походження Лео Мола встановлено місцевою українською громадою з нагоди 1000-ліття Хрещення Київської Русі 29 травня 1988 року.