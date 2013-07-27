Янукович нагородив орденами усіх православних патріархів

Президент України Віктор Янукович за визначну церковну діяльність, спрямовану на піднесення авторитету православ'я у світі, та з нагоди відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі нагородив глав чотирнадцяти церков орденом князя Ярослава Мудрого.

На тему: Янукович нагородив орденом Вселенського Патріарха

Так, орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня нагороджено Патріарха Александрійського і всієї Африки Феодора II; Патріарха Великої Антіохії і всього Сходу Іоанна X; Патріарха Святого граду Єрусалима і всієї Палестини Феофіла III; Патріарха Московського і всієї Русі Кирила; Католикоса-Патріарха всієї Грузії Іллю II; Патріарха Сербського Іринея; архієпископа Бухарестського, Патріарха Румунського Даниїла; Патріарха Болгарського, митрополита Софійського Неофіта; предстоятеля Кіпрської православної церкви, архієпископа Нової Юстиніани та всього Кіпру Хризостома II; архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма II; архієпископа Тиранського і всієї Албанії Анастасія; предстоятеля Польської автокефальної православної церкви, митрополита Варшавського і всієї Польщі Саву; архієпископа Оломоуцького і Брненського, місцеблюстителя Предстоятельського престолу Православної церкви Чеських земель і Словаччини Симеона та архієпископа Вашингтонського і Нью-Йоркського, митрополита всієї Америки і Канади Тихона.

Відповідні документи розміщено на сайті Президента України.