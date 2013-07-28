Берлусконі заявив, що готовий піти у в'язницю

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на італійські ЗМІ.

"Незважаючи ні на що, я переконаний, що Касаційний суд у вівторок мене виправдає. Але якщо цього не станеться, я не буду вигнанцем як Краксі", - сказав Берлусконі в інтерв'ю газеті Libero Quotidiano, опублікованому в неділю. Беттіно Краксі (прем'єр Італії в 1983-1987 роках) в 1994 році, прагнучи уникнути арешту за звинуваченням у корупції, втік до Тунісу, де і помер у січні 2000 року.

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"Я не погоджуся на виправні роботи як якийсь злочинець, який повинен бути перевихований. Мені майже 78 років, і я маю право на домашній арешт, але якщо мене засудять - якщо вони візьмуть на себе цю відповідальність - то я піду в тюрму" , - сказав політик.

Справа Mediaset - один з найгучніших судових процесів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю Берлусконі. У жовтні 2012 року суд Мілана засудив Берлусконі до чотирьох років позбавлення волі. При цьому тюремний термін екс-прем'єра був автоматично скорочений до року у зв'язку з законом про помилування від 2006 року. У травні апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції і ухвалив, що сенатор Берлусконі не може протягом п'яти років обіймати державні посади.

Касаційний суд Італії 30 липня прийме остаточне рішення у цій справі. Якщо він підтвердить вирок, спеціальний орган сенату повинен буде розглянути питання про позбавлення Берлусконі парламентської недоторканності.