Організатори секс-вечірок Берлусконі отримали від 5 до 7 років

Леле Мора, імпресаріо, Еміліо Феде, ведучий телеканалу, що належить С.Берлусконі, та Ніколь Мінетті, колишній член обласної ради Ломбардії, були визнані винними в пособництві проституції.

Л.Морено і Е.Феде засуджені до 7 років в'язниці і довічної заборони обіймати державні посади, Н.Мінетті - до п'яти років позбавлення волі і п'яти років заборони на держслужбу. Всі троє заперечують свою провину.

Згідно з версією прокурора, обвинувачені відбирали молодих дівчат, у тому числі неповнолітніх, для участі в секс-вечірках на віллі С.Берлусконі.

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Серед постраждалих дівчат фігурує неповнолітня танцівниця марокканського походження Каріма ель-Маруг на прізвисько Рубі. Справу про її розбещенні екс-прем'єром було виділено в окреме провадження, вирок по ній винесено в червні 2013р. - С.Берлусконі засуджений до семирічного тюремного ув'язнення і довічної заборони на заняття державних посад, нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Вирок, який може покласти край політичній кар'єрі колишнього прем'єра, буде оскаржений 30 липня 2013 в касаційному суді Італії.