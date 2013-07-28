Ідентифіковано тіла всіх загиблих внаслідок ДТП у Білорусі українців - МЗС
Ідентифіковано тіла всіх громадян України, загиблих внаслідок ДТП у Білорусі.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.
У повідомленні нагадується, що, за інформацією Посольства України у Республіці Білорусь, сьогодні вранці поблизу села Бабичі Оршанського району, Вітебської області на 173 км автодороги Орша-Могильов сталася ДТП за участю громадян України.
Внаслідок зіткнення загинули 4 громадянини України (троє - на місці, один помер у лікарні), і ще 9 українців потрапили до лікарні міста Орша із травмами різного ступеня тяжкості.
Для надання консульсько-правової допомоги громадянам України на місце аварії виїхав співробітник консульського відділу Посольства України в Республіці Білорусь.
Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Білорусі та Департаменті консульської служби МЗС України.