ЗМІ: До протестів прихильників Мурсі приєдналися бойовики Аль-Каїди

Бойовики "Аль-Каїди" приєдналися до протестуючих в районі площі ан-Нахда в Каїрі, де знаходяться прихильники руху "Брати-мусульмани", передає Росбалт.

Як повідомляється, на підступах до площі демонстранти вже звели справжні оборонні загородження з мішків з піском, цегли і металоконструкцій.

Влада Єгипту просила учасників акцій на Рабіа аль-Адавія і ан-Нахда розійтися по домівках, але ті не збираються прислухатися до прохань військових.

Як повідомляв УНІАН, прихильники відстороненого від посади президента Єгипту Мухаммеда Мурсі закликали провести у вівторок, 30 липня, так званий "Марш мільйонів".