ЗМІ: До протестів прихильників Мурсі приєдналися бойовики Аль-Каїди

17:28, 29 липня 2013
Світ
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До бесстрокових акцій протесту прихильників поваленого президента Єгипту Мурсі в центрі Каїра приєдналися бойовики Аль-Каїди.

До протестувальників приєдналися бойовики / Фото: nato.int

Бойовики "Аль-Каїди" приєдналися до протестуючих в районі площі ан-Нахда в Каїрі, де знаходяться прихильники руху "Брати-мусульмани", передає Росбалт.

Як повідомляється, на підступах до площі демонстранти вже звели справжні оборонні загородження з мішків з піском, цегли і металоконструкцій.

Влада Єгипту просила учасників акцій на Рабіа аль-Адавія і ан-Нахда розійтися по домівках, але ті не збираються прислухатися до прохань військових.

Як повідомляв УНІАН, прихильники відстороненого від посади президента Єгипту Мухаммеда Мурсі закликали провести у вівторок, 30 липня, так званий "Марш мільйонів".

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