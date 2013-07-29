Єгипетські ісламісти готують "Марш мільйонів"

Ісламісти збираються вимагати від нової влади відновити Мурсі на найвищій державній посаді, повідомляє в понеділок РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

"Ми закликаємо провести марш мільйонів, який об'єднає людей під прапором "Мучеників державного перевороту", - йдеться в заяві організації "Альянс ісламістських груп проти перевороту".

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Раніше в ніч на понеділок кілька тисяч прихильників Мурсі вийшли на марш протесту до будівель міністерства оборони в Каїрі. Протестувальники почали рух від мечеті в районі Рабіа аль-Аадвія, де в суботу під час сутичок з поліцією загинули декілька десятків людей. Про підсумки даної акції поки не повідомляється.