У Швейцарії зіткнулися два потяги, є жертви (відео)

Тіло машиніста рано вранці у вівторок, 30 липня, рятувальники витягли з кабіни одного з поїздів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Травми різного ступеня тяжкості, за уточненими даними, отримали 35 осіб. Раніше повідомлялося про 44 постраждалих. Стан п'ятьох поранених лікарі оцінюють як середньо важкий, але їхньому життю ніщо не загрожує.

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Два потяги, що прямували в протилежних напрямках, у понеділок, 29 липня, зіткнулися біля станції Гранж-пре-Марнан в кантоні Во. У поїздах перебували 46 осіб - всі вони громадяни Швейцарії.

Правоохоронні органи Швейцарії почали розслідування обставин події. Ніякі попередні версії події поки не озвучуються.