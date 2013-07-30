В Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою: 13 дітей загинули
09:15, 30 липня 2013Світ
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Шкільний автобус сьогодні вранці зіткнувся з вантажівкою у західному індійському штаті Раджастхан, 13 дітей загинули.
Повідомляє РІА «Новости» з посиланням на індійський телеканал NDTV.
У лікарню доставлено близько 20 школярів.
За попередніми даними, автобус, в якому перебувало близько 45 учнів приватної школи у Ганганагарі, їхав до міста Ханумагарх, коли в нього врізалася вантажівка.
Водій вантажівки зник з місця трагедії.
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Інші подробиці не наводяться.
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