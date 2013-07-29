Автобус Тернопіль–Рівне зіштовхнувся з іномаркою: є загиблий, 10 поранених

10:31, 29 липня 2013
Суспільство
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У Тернопільській області зіштовхнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль Mercedes E 250.

Аварія сталася сьогодні вранці

29 липня о 07:59 на автошляху Тернопіль–Кременець, неподалік від с. Лозова Тернопільського району, зіштовхнулися рейсовий автобус ІVECO DAILY, який рухався за маршрутом Тернопіль–Рівне, та легковий автомобіль Mercedes E 250.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Унаслідок аварії 1 особа загинула (водій автомобіля Mercedes) та 10 людей з ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовані у лікарні Тернополя. На момент ДТП в автобусі було 25 пасажирів.

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