Автобус Тернопіль–Рівне зіштовхнувся з іномаркою: є загиблий, 10 поранених
10:31, 29 липня 2013Суспільство
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У Тернопільській області зіштовхнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль Mercedes E 250.
Аварія сталася сьогодні вранці
29 липня о 07:59 на автошляху Тернопіль–Кременець, неподалік від с. Лозова Тернопільського району, зіштовхнулися рейсовий автобус ІVECO DAILY, який рухався за маршрутом Тернопіль–Рівне, та легковий автомобіль Mercedes E 250.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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Унаслідок аварії 1 особа загинула (водій автомобіля Mercedes) та 10 людей з ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовані у лікарні Тернополя. На момент ДТП в автобусі було 25 пасажирів.
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