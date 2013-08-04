ЗМІ: За рік ФБР дозволило інформаторам порушити закон більше 5 тисяч разів

15:46, 04 серпня 2013
Світ
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ФБР дозволило своїм інформаторам порушити закон більше 5,6 тисячі разів у 2011 році, повідомляє в неділю газета USA Today з посиланням на документи, що опинилися в розпорядженні видання.

Дані про кількість правопорушень були опубліковані вперше / Фото: intellihub.com

"Звучить, наче це багато, але не варто виривати (ці цифри) з контексту. Це не робиться навмання", - зазначив Шон Генрі (Shawn Henry), який раніше керував розслідуваннями ФБР.

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Агенти бюро дозволяли своїм інформаторам в середньому здійснювати до 15 правопорушень на день, включаючи продаж і купівлю наркотиків, підготовку пограбувань і підкуп представників влади. Найчастіше інформаторами агентів є злочинці. Представники бюро раніше вже повідомляли, що дозволяють своїм інформаторам порушувати закон, так як це є невід'ємною частиною розслідувань, повідомляє РІА Новости.

Однак, за як зазначає газета, дані про кількість правопорушень були опубліковані вперше. ФБР зазвичай передає їх в міністерство юстиції.

Офіційний представник ФБР не став коментувати цю інформацію, зазначивши лише, що обставини, при яких інформаторам дозволяється порушувати закон, "жорстко контролюються".

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