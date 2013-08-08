Третина росіян не знає, хто такий Янукович - опитування

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на опитування фонду «Громадська думка», проведене 3-4 серпня в 43 суб’єктах Російської федерації.

З’ясувалося, що 35% респондентів не знають, хто такий Віктор Янукович, 23% не знають, хто така Юлія Тимошенко. Позитивно до них ставляться відповідно 25% і 11% опитаних, негативно – 14% і 41%. Не змогли відповісти 26% і 25% респондентів.

Також, за дослідженням, за останні чотири роки з 30% до 53% збільшилася кількість респондентів, які говорять про те, що добре ставляться до України. Відповідно з 32% до 4% скоротилася частка негативно налаштованих.

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З’ясувалося також, що більше ніж третина (36%) з 1500 респондентів байдужі до України, але таких за останні два роки стало менше (43% у 2011 році).

Характеризуючи на прохання соціологів сучасні російсько-українські відносини, 30% опитаних назвали їх хорошими, 21% – поганими, кожен другий (49%) не зміг оцінити.

Про зміни в характері відносин між Росією і Україною говорить небагато респондентів: 21% вважають, що вони покращуються, 7% – погіршуються, при цьому аргументи на користь тієї чи іншої точки в опитаних вельми розпливчасті. Значна частина громадян (45%) вважає, що у відносинах Москви й Києва нічого не змінюється.

При цьому респонденти набагато частіше висловлюють думку, що нині Україна більше прагне зближення з країнами Заходу, ніж з РФ, – 46% проти 24%, решта не змогли висловити свою думку з цього питання (30%).