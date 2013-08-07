Росіяни почали краще ставитися до України - опитування

За останній рік росіяни стали краще ставитися до України.

Про це свідчить липневе соціологічне опитування «Левада-центру», результати якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання, як Ви загалом ставитеся до України, 10% респондентів відповіли «дуже добре» (у липні 2012 року – 9%), 67% - «в основному добре» (у липні 2012 – 62%).

При цьому зменшилася кількість росіян, які погано ставляться до України. «В основному погано» до України ставляться 16% опитаних (у липні 2012 – 18%), «дуже погано» - 2% (у липні 2012 – 4%). Важко відповісти 6%.

На тему: Українці ставляться до Росії краще, ніж росіяни до України (опитування)

При цьому росіяни краще ставляться до Білорусі, ніж до України. 16% ставляться до Білорусі «дуже добре» (у липні 2012 року – 13%), 72% - «в основному добре» (у липні 2012 – 69%). «В основному погано» до цієї країни ставляться 6% опитаних (у липні 2012 – 9%), «дуже погано» - 1% (у липні 2012 – 2%). Важко відповісти 5%.

Опитування було проведено 18-22 липня 2013 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського й сільського населення серед 1601 особи віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.