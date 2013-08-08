Південна Корея спростовує, що веде секретні переговори з КНДР

Раніше південнокорейська газета "Неіль сінмун" повідомляла про те, що 1-2 серпня в Пекіні довірена особа південнокорейського президента і чиновник вищого рангу північнокорейського комітету національної безпеки провели секретні переговори.

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У повідомленні газети, яка послалася на "добре обізнану про ситуацію в КНДР людину", йдеться про те, що саме ця зустріч призвела до пропозиції Пхеньяна провести переговори 14 серпня, повідомляє РІА Новости за інформацією агентства Ренхап.

Адміністрація Пак Кин Хе оголосила, що ця інформація "абсолютно не відповідає дійсності". "Уряд розвиває міжкорейські відносини на основі прозорості", - повідомив старший прес-секретар Лі Чжонг Хен.

Раніше Пхеньян виступив з пропозицією провести чергові переговори, пообіцявши повністю відкрити промзону Кесон для південнокорейських компаній. Північнокорейський Комітет за мирне об'єднання Кореї гарантував безпеку південнокорейських співробітників. Пізніше Сеул прийняв цю пропозицію.

На початку липня Північна Корея прийняла пропозицію Сеула почати переговори по відновленню роботи промислового комплексу, призупиненої в квітні минулого року після загострення ситуації на Корейському півострові через військові навчання США і Південної Кореї. Перша зустріч пройшла 6 липня. Шість раундів переговорів не призвели до досягнення угоди. Південнокорейське міністерство у справах об'єднання Кореї 29 липня відправило на Північ пропозицію провести фінальні переговори щодо технопарку Кесон.