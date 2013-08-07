Після погроз Південної Кореї КНДР пообіцяла повністю відкрити промзону Кесон

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

За даними агентства, КНДР пропонує Південній Кореї провести переговори щодо Кесон 14 серпня. Північнокорейський Комітет за мирне об'єднання Кореї гарантував безпеку південнокорейських співробітників.

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На початку липня Північна Корея прийняла пропозицію Сеула почати переговори щодо відновлення роботи промислового комплексу, призупиненої в квітні минулого року після загострення ситуації на Корейському півострові через військові навчання США і Південної Кореї. Перша зустріч пройшла 6 липня. Шість раундів переговорів не призвели до досягнення якої угоди. Південнокорейське міністерство у справах об'єднання Кореї 29 липня відправило на Північ пропозицію провести фінальні переговори щодо технопарку Кесон. Але відповіді не отримало.

Після цього влада Південної Кореї почала активно розглядати варіант закриття спільного з КНДР індустріального комплексу. І навіть зробили з цього приводу публічну заяву.