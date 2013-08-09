У Москві та Санкт-Петербурзі підвищили штрафи для гастарбайтерів

Сьогодні в Росії набули чинності норми закону, спрямовані на посилення відповідальності за міграційні порушення в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській та Ленінградській областях, що передбачають безальтернативне видворення з території РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федеральної міграційної служби, закон «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з метою вдосконалення міграційного законодавства та відповідальності за його порушення» прийнято в липні. Закон спрямовано на протидію незаконній міграції та посиленню відповідальності за правопорушення.

Зокрема, з сьогоднішнього дня в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській та Ленінградській областях видворення стає безальтернативним для іноземних громадян, які незаконно перебувають і працюють у Росії.

Крім того, вводяться підвищені штрафні санкції за здійснення правопорушень у мегаполісах і прилеглих областях. Так, якщо іноземець у цих регіонах порушив правила в'їзду до Росії або міграційного обліку, або порушив заявлену мету перебування в Росії, на нього очікує штраф до 7 тис. рублів (близько 220 доларів), при тому, що в інших регіонах він становить до 5 тис. (близько 160 доларів).

При незаконному залученні мігрантів до роботи в столичних регіонах штрафи для посадовців становитимуть до 70 тис. рублів (близько 2,2 тис. доларів) проти 50 тис. рублів у інших регіонах. Штрафи для юридичних осіб встановлюються в розмірі до 1 млн рублів (близько 31 тис. доларів), при тому, що в інших регіонах вони становитимуть відповідно від 50 до 800 тис. рублів.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня голова Федеральної міграційної служби Костянтин Ромодановський заявив, що в Росії близько мільйона громадян України працюють нелегально, з них 750 тис. - кандидати на автоматичну заборону в'їзду строком на три роки.

«На сьогоднішній день на російській території перебуває близько 1,5 млн громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, навчатися, лікуватися. Виходить, що більш ніж мільйон громадян України працюють без відповідного оформлення документів», - сказав Ромодановський.

Він нагадав, що в Росії ведеться робота з посилення покарання за порушення міграційного законодавства. «Законодавством передбачено штрафи, видворення, позбавлення волі на строк до 4 років. На початку цього року почали діяти правила, згідно з якими іноземний громадянин, який не повідомив міграційну службу протягом 120 діб із моменту виїзду з РФ, отримує закриття в'їзду на три роки. Це робиться автоматично. Ми сьогодні маємо близько 750 тис. громадян України, які є кандидатами на закриття в'їзду», - підкреслив Ромодановський.