Водолази шукають ще шістьох пасажирів теплохода, що зіткнувся з баржею (фото)
16:38, 17 серпня 2013Світ
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У Росії проводяться пошуки шести пасажирів теплохода "Полесье-8", що зіткнувся з баржею на річці Іртиш. До пошуку підключені водолази.
На «Полесье-8» перебувало 66 осіб / Фото: Сіньхуа
Про це сообает Слідчий комітет РФ.
У повідомленні СК зазначається, що на теплоході в момент зіткнення перебувало 62 пасажири, а не 56, як повідомлялося раніше, і 4 члени екіпажу, пише Росбалт.
За попередньою інформацією СК, 4 людини загинули, більше 35 постраждали, в тому числі 6 неповнолітніх.
"Капітани обох суден вже допитані, зараз слідчі працюють з очевидцями і вилучають технічну документацію", - зазначили у відомстві.
Як повідомляється, капітан теплохода в момент аварії ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Як повідомлялося, сьогодні чотири людини загинули і 35 постраждали при зіткненні баржі і пасажирського теплохода в Омській області Росії.
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