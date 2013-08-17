Водолази шукають ще шістьох пасажирів теплохода, що зіткнувся з баржею (фото)

Про це сообает Слідчий комітет РФ.

У повідомленні СК зазначається, що на теплоході в момент зіткнення перебувало 62 пасажири, а не 56, як повідомлялося раніше, і 4 члени екіпажу, пише Росбалт.

За попередньою інформацією СК, 4 людини загинули, більше 35 постраждали, в тому числі 6 неповнолітніх.

"Капітани обох суден вже допитані, зараз слідчі працюють з очевидцями і вилучають технічну документацію", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, капітан теплохода в момент аварії ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомлялося, сьогодні чотири людини загинули і 35 постраждали при зіткненні баржі і пасажирського теплохода в Омській області Росії.