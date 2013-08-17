У Росії теплохід зіткнувся з баржею: 4 загиблих, 35 постраждалих

Кількість постраждалих при зіткненні теплохода і баржі на Іртиші в Омській області зросла до 35, четверо загинули, повідомили РІА Новости в МНС РФ.

"За попередніми даними, в результаті зіткнення пасажирського теплохода і баржі постраждали 39 людей, у тому числі 4 загинули", - йдеться в повідомленні.

Всі потерпілі евакуйовані на берег, їх доставляють у медичні установи Омська.

Як уточнює відомство, "о 13.55 від очевидця надійшло повідомлення про зіткнення пасажирського теплохода "Полесье-8" з вантажною баржею". Теплохід отримав пробоїну при зіткненні.