У Росії теплохід зіткнувся з баржею: 4 загиблих, 35 постраждалих
11:46, 17 серпня 2013Світ
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Чотири людини загинули і 35 постраждали при зіткненні баржі і пасажирського теплохода в Омській області Росії.
Теплохід «Полесье-8» зіткнувся з баржею /
Фото з сайту ВАТ «Омський річковий порт»
Фото з сайту ВАТ «Омський річковий порт»
Кількість постраждалих при зіткненні теплохода і баржі на Іртиші в Омській області зросла до 35, четверо загинули, повідомили РІА Новости в МНС РФ.
"За попередніми даними, в результаті зіткнення пасажирського теплохода і баржі постраждали 39 людей, у тому числі 4 загинули", - йдеться в повідомленні.
Всі потерпілі евакуйовані на берег, їх доставляють у медичні установи Омська.
Як уточнює відомство, "о 13.55 від очевидця надійшло повідомлення про зіткнення пасажирського теплохода "Полесье-8" з вантажною баржею". Теплохід отримав пробоїну при зіткненні.
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