ЗМІ: Ізраїль обстріляв базу не того військового угруповання
Від удару ВПС Ізраїлю, нанесеного сьогодні вранці по території Лівану, постраждала база одного з місцевих військових угруповань, але не того, яке напередодні здійснило ракетний удар по Ізраїлю.
Про це місцевому телеканалу «Аль-Манар» заявив представник Народного фронту звільнення Палестини (НФЗП), пише Лента.ру з посиланням на Reuters.
Представник НФЗП висловив здивування вибраною ізраїльтянами ціллю, заявивши, що відповідальність за завданий по Ізраїлю удар несе зовсім інше угруповання.
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За його словами, відповідальність за обстріл ізраїльської території взяло на себе відособлене сунітське угруповання, пов'язане з «Аль-Каїдою».
Угруповання, по якому завдали удару ізраїльські літаки, повідомило «Аль-Манар», що база, розташована в Наамех, не зазнала значної шкоди, ніхто з людей також не постраждав.
Як повідомляв УНІАН, військово-повітряні сили Ізраїлю в п'ятницю вранці завдали удару по цілі поруч з Бейрутом у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території з Лівану.
Наліт був здійснений успішно, і всі літаки повернулися на базу