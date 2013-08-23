ЗМІ: Ізраїль обстріляв базу не того військового угруповання

Про це місцевому телеканалу «Аль-Манар» заявив представник Народного фронту звільнення Палестини (НФЗП), пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Представник НФЗП висловив здивування вибраною ізраїльтянами ціллю, заявивши, що відповідальність за завданий по Ізраїлю удар несе зовсім інше угруповання.

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За його словами, відповідальність за обстріл ізраїльської території взяло на себе відособлене сунітське угруповання, пов'язане з «Аль-Каїдою».

Угруповання, по якому завдали удару ізраїльські літаки, повідомило «Аль-Манар», що база, розташована в Наамех, не зазнала значної шкоди, ніхто з людей також не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, військово-повітряні сили Ізраїлю в п'ятницю вранці завдали удару по цілі поруч з Бейрутом у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території з Лівану.

Наліт був здійснений успішно, і всі літаки повернулися на базу