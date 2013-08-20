Guardian заявляє, що продовжить оприлюднювати матеріали Сноудена

Головний редактор британської газети Guardian Алан Ресбріджер заявив, що знищення жорстких дисків з комп'ютерів видання не перешкодить йому і далі публікувати матеріали, передані екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом, повідомляє РІА «Новости» цитуючи Guardian.

Раніше Ресбріджер заявив про знищення декількох жорстких дисків з комп'ютерів газети Guardian, нібито зробленому під контролем британських спецслужб. Не називаючи точної дати цієї події, головний редактор видання повідомив, що двоє агентів британського Центру урядового зв'язку (GCHQ), який займається електронною розвідкою, проконтролювали знищення носіїв інформації в лондонському офісі видання. За припущенням Ресбріджера, таким чином влада країни намагалася знищити відомості, які могли б потрапити в руки "китайських спецагентів".

Ресбріджер погодився на це "злегка безглузде" заняття, так у розпорядженні видавництва є безліч цифрових копій матеріалів за межами Великобританії.

"Це була досить дивна ситуація. Я пояснив їм (агентам), що існують копії, і що ми, як і Wikileaks, не працюємо в Лондоні поодинці", - розповів Ресбріджер.

Едвард Сноуден оприлюднив у ЗМІ відомості про програми стеження американських спецслужб за громадянами по всьому світу. Він втік до Гонконгу з США, які розглядають його дії як державну зраду. Провівши понад місяць в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво", куди він прилетів з Гонконгу, Сноуден отримав тимчасовий притулок у Росії.